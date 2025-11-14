Скидки
Психолог рассказала, как справиться с эмоциональной болью

Психолог рассказала, как справиться с эмоциональной болью
Как избавиться от эмоциональной боли
Не стоит ставить себе жёсткие временные рамки. Нутрициолог Анна Гордеева рассказала, что поможет справиться с эмоциональной болью. По её словам, резкие попытки изменить ситуацию только навредят. Важен деликатный и постепенный подход.

Когда сердце болит, тело пытается заглушить боль едой, сладким, алкоголем. Я на своём опыте вижу: смена питания, режим сна, движение — это фундамент восстановления, — сказала эксперт.

Необходимо пересмотреть режим дня, составить для себя новое меню, основанное на здоровых продуктах. Также сменить фокус поможет физическая активность. Стоит добавить в свой график лёгкую разминку и растяжку.

