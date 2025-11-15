Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Учёные назвали самый неудачный ингредиент для смузи

Учёные назвали самый неудачный ингредиент для смузи
Самый неудачный ингредиент для смузи
Аудио-версия:
Комментарии

Этот фрукт считается идеальной основой для смузи, однако он может резко снижать питательную ценность напитка. Речь идёт о бананах, заявили учёные Калифорнийского университета в Дэвисе. Этот ингредиент мешает усвоению полезных соединений из ягод.

Исследование показало, что бананы и некоторые другие фрукты содержат фермент полифенолоксидазу (ПФО), который резко снижает усвоение флаванолов — биологически активных соединений, полезных для сердца и мозга. Эти вещества в большом количестве содержатся в винограде, чернике, ежевике и какао.

В эксперименте участники, выпивавшие ягодный смузи с бананом, усваивали на 84% меньше флаванолов по сравнению с контрольной группой. Поэтому учёные предлагают альтернативные методы приготовления смузи.

Так, бананы лучше сочетать с овощами (капустой, шпинатом, огурцом). Ягоды оптимально смешивать с фруктами с низкой активностью ПФО (ананасом, манго, апельсинами). Авторы отмечают, что добавление цитрусовых и использование замороженных бананов частично замедляет процесс разрушения флаванолов.

Также важно употреблять смузи сразу после приготовления, поскольку со временем активность фермента возрастает, снижая питательную ценность напитка.

Исследование опубликовано в журнале Food and Function.

Читайте также:
Тофу-скрэмбл, банановые маффины и ещё 2 рецепта завтраков без молочных продуктов и яиц
Тофу-скрэмбл, банановые маффины и ещё 2 рецепта завтраков без молочных продуктов и яиц

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android