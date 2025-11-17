Скидки
Главная Lifestyle Новости

Психолог перечислила последствия недостаточного количества сна

Психолог перечислила последствия недостаточного количества сна
Почему важно достаточно спать
Комментарии

От этого страдает в том числе иммунная система организма. Психолог Сьюзан Пикок рассказала, какие негативные последствия несёт за собой слишком короткий сон. По словам эксперта, при ограниченном режиме отдыха организм вырабатывает меньше защитных веществ — цитокинов, борющихся с инфекциями.

Цитокины также помогают иммунной системе создавать больше энергии для защиты организма от болезней. Если вы не высыпаетесь, реакция вашего организма на инфекции становится менее эффективной. Лечиться даже от простуды становится сложнее.

Недостаточное количество сна повышает нашу уязвимость к болезням. В таком случае может потребоваться больше времени, чтобы оправиться от простуды или какой-то инфекции, — объяснила психолог.

Комментарии
