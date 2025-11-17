Скидки
Психолог назвал границы кризиса среднего возраста

Аудио-версия:
Комментарии

Он может проявиться в любой момент. Психолог Павел Решетов обозначил временные границы кризиса среднего возраста. По его словам, столкнуться с этим может любой человек, достигший условной середины жизни.

Сейчас нет чёткого обозначения возрастных границ кризиса среднего возраста. Одни авторы называют возраст от 35 до 45 лет. Другие передвигают рамки на возраст 30-50 лет. В одной из работ встречал мнение, что время этого кризиса — между 28 и 55 годами, — сказал эксперт.

Решетов объяснил, что фактически признаки кризиса среднего возраста могут проявиться как в 30, так и в 50 лет. По большей части всё зависит от психологических особенностей конкретного человека.

Комментарии
