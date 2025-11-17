Психолог назвала способ быстро справиться с тревогой

Для того чтобы прийти в себя, понадобится всего несколько минут. Психолог Софья Сулим поделилась простой практикой, с помощью которой можно максимально быстро справиться с тревогой. Она посоветовала попробовать технику глубокого и медленного дыхания «по квадрату».

Каждый этап (вдох, задержка дыхания, выдох, задержка) длится около четырёх секунд. Таким образом получится насытить кровь кислородом, успокоить сердцебиение, улучшить концентрацию внимания и восстановить спокойствие. Кроме того, Сулим посоветовала попробовать медитации с расслабляющей музыкой и техники «стоп-слово».

Определённые фразы помогают остановить поток тревожных мыслей. Достаточно придумать утверждение, в которое хочется верить, за счёт этого оно будет успокаивать. Можно сформулировать его в одно предложение, однако это не должен быть знакомый всем штамп, — сказала эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.