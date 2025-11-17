Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог назвала способ быстро справиться с тревогой

Психолог назвала способ быстро справиться с тревогой
Как правильно толковать сновидения
Аудио-версия:
Комментарии

Для того чтобы прийти в себя, понадобится всего несколько минут. Психолог Софья Сулим поделилась простой практикой, с помощью которой можно максимально быстро справиться с тревогой. Она посоветовала попробовать технику глубокого и медленного дыхания «по квадрату».

Каждый этап (вдох, задержка дыхания, выдох, задержка) длится около четырёх секунд. Таким образом получится насытить кровь кислородом, успокоить сердцебиение, улучшить концентрацию внимания и восстановить спокойствие. Кроме того, Сулим посоветовала попробовать медитации с расслабляющей музыкой и техники «стоп-слово».

Определённые фразы помогают остановить поток тревожных мыслей. Достаточно придумать утверждение, в которое хочется верить, за счёт этого оно будет успокаивать. Можно сформулировать его в одно предложение, однако это не должен быть знакомый всем штамп, — сказала эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог объяснила, почему возникает дофаминовая яма после путешествия
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android