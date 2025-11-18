Скидки
Lifestyle Новости

Диетолог раскрыла секрет идеальной заморозки продуктов

Заморозка овощей, фруктов и ягод является одним из самых эффективных способов сохранить их полезные свойства на долгие месяцы. Как сообщила в беседе с URA.RU диетолог Лариса Никитина, при правильном подходе этот метод позволяет сберечь до 90% витаминов в продуктах.

«При заморозке сохраняется до 90% витаминов, потому что нет никакой другой обработки. Наибольшее количество витаминов можно сохранить при шоковой, быстрой заморозке», — пояснила эксперт.

Для идеальной заморозки специалист рекомендует отбирать только целые, неповреждённые плоды. Овощи перед отправкой в морозилку следует вымыть, высушить и для сохранения цвета и структуры бланшировать — ненадолго опустить в кипяток, а затем в ледяную воду. Ягоды же после мытья и просушки лучше сначала заморозить, разложив на подносе, и только затем пересыпать в пакет или контейнер, чтобы они не слиплись.

Особое внимание диетолог советует уделить подготовке: удалять воздух из пакетов, маркировать их и соблюдать сроки хранения. Например, брокколи и цветная капуста могут храниться около года, клубника и малина — до 10 месяцев, а зелень — около полугода.

Практичным решением являются готовые смеси: овощные для супа или рагу, фруктово-ягодные для смузи и десертов. Ягоды, перемолотые и замороженные в формах для льда, станут отличной основой для витаминного чая.

Однако не все продукты хорошо переносят заморозку. Огурцы, салатные листья и редис после разморозки становятся водянистыми и безвкусными. Арбуз и дыня превращаются в кашу, а цельные цитрусовые начинают горчить. Для них эксперты рекомендуют альтернативные варианты — замораживать сок или цедру.

