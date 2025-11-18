Диетолог рассказала, почему нельзя запивать еду чаем

Популярные рекомендации о раздельном питании часто не имеют научного обоснования, однако некоторые сочетания продуктов действительно могут мешать усвоению питательных веществ или вызывать проблемы с пищеварением. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-диетолог Татьяна Залётова.

По словам эксперта, реакция на «несочетаемые» продукты, такие как селёдка с молоком, индивидуальна и зависит от состояния здоровья, привычек и даже психологического восприятия пищи. Однако существует несколько объективных «конфликтов», которые могут навредить даже здоровому человеку.

Один из самых распространённых примеров — употребление чая или кофе вместе с пищей, богатой железом (мясо, яйца, шпинат). Дубильные вещества, содержащиеся в этих напитках, связывают железо и препятствуют его усвоению организмом, что со временем может способствовать развитию анемии. Специалист рекомендует пить чай и кофе в перерывах между приёмами пищи.

Также нежелательно сочетать в одном приёме пищи продукты, богатые кальцием (молоко), источники железа, так как кальций может снижать усвоение последнего. Кроме того, фитаты в злаках и бобовых и оксалаты в шпинате и свёкле могут мешать усвоению важных минералов.

Особое предостережение диетолог высказала относительно смешивания алкоголя с энергетическими напитками. Подобные коктейли маскируют степень опьянения и создают экстремальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышая риск инфаркта и инсульта.

