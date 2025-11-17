Метеоролог рассказал, будет ли декабрь в Москве снежным

В первый месяц зимы Москву ждёт преимущественно облачная погода с частыми осадками. Как сообщил в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев, в декабре ожидается около 14 дней с осадками, общий объём которых составит примерно 54 мм.

По словам эксперта, ясных дней в декабре будет мало — не более двух за весь месяц. Погоду будут определять резкие контрасты: периоды холода будут сменяться оттепелями. При этом сильных морозов до 25 градусов не прогнозируется.

«Декабрьские снегопады в столице могут создать немало проблем. Ожидаются метели, серьёзные заносы», — предупредил синоптик.

Ветер будет умеренным, преимущественно южного и юго-западного направлений, со средней скоростью 3-5 м/с. В сочетании с повышенной влажностью это будет усиливать ощущение холода.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.