Психолог рассказал, какие особенности во время сна указывают на сильный стресс

Стоит обращать внимание на позу, в которой лежит человек. Испанский психолог Аурелио Рохас рассказал, что признаки сильного стресса могут проявляться во время дневного сна. Эксперт подчеркнул, что сделать определённые выводы можно, оценив то, как именно спит человек.

Если вы спите, согнув запястья и сжав кулаки, скрещиваете руки, стискиваете челюсти, морщите лицо, хватаетесь за шею во сне, поднимаете одну руку или даже обе, спите в позе эмбриона, скрещиваете ноги, поднимаете или скрещиваете одну ногу над другой, крепко сжимаете подушку, это признаки того, что уровень стресса и кортизола в вашем организме очень высок, — объяснил психолог.

Рохас посоветовал не игнорировать эти сигналы, пересмотреть свой образ жизни, режим работы и отношение к возникающим трудностям в принципе.

