Психолог объяснила, почему перфекционизм может быть опасен

Чем опасен перфекционизм
Важно вовремя распознать проблему. Психолог Виктория Харитонова объяснила, почему перфекционизм и завышенные требования к себе далеко не всегда гарант успеха и внутренней гармонии.

Перфекционизм — это внутреннее требование безошибочности и установка «или идеально, или никак», а не просто высокие стандарты. Он повышает риск эмоционального истощения и циничного отношения к работе, что подтверждает метаанализ. Когда приходится соответствовать завышенным ожиданиям, а ошибка кажется недопустимой, риск выгорания растёт. В результате возникает хроническая усталость, раздражительность и апатия, — сказала эксперт.

Справиться с эмоциональным напряжением, вызванным перфекционизмом, можно, соблюдая простые правила. Определите критерии готовности для типовых задач — чёткие требования останавливают бесконечные переделки. Опишите одним предложением, какой результат вы хотите получить и для чего.

Затем оставьте в задаче только те шаги и детали, которые ведут к этому результату. При этом уменьшайте дистанцию, планируя короткие сроки для задач с конкретными датами, ранний результат даёт обратную связь и снижает тревогу.

Психолог рассказала, как распознать выгорание от работы
