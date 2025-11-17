Диетолог назвала группы людей, которым противопоказана хурма

Врач предупредила об опасности хурмы для некоторых людей. Диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru перечислила категории людей, которым следует отказаться от употребления этого фрукта или есть его с крайней осторожностью.

По словам специалиста, этот сладкий плод может быть опасен для здоровья людей, страдающих от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Хурму не рекомендуется есть при гастрите с пониженной кислотностью, язвенной болезни и склонности к запорам.

«Хурма имеет много сахара в составе. Там и сахароза, и фруктоза, поэтому она может способствовать повышению уровня глюкозы. Соответственно, диабетикам, конечно, есть её нельзя, особенно в состоянии декомпенсации», — предупредила Соломатина.

Также от фрукта стоит воздержаться людям с ожирением и метаболическим синдромом. Диетолог объяснила, что дискомфорт и проблемы с пищеварением могут вызывать дубильные вещества танины, которые придают плоду характерный вяжущий вкус. Они способны провоцировать тяжесть в желудке и метеоризм.

Кроме того, Соломатина напомнила, что хурма обладает мочегонным эффектом, что также важно учитывать при её употреблении.

