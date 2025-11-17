Диетолог назвала продукты, которые улучшают качество сна

Они положительно влияют на работу ЖКТ. Диетолог Елена Сюрашкина рассказала, какие продукты помогут сделать сон крепче. По словам врача, стоит добавить в рацион больше триптофана. Им богато, например, мясо индейки или курицы, а также зелень.

Сюрашкина подчеркнула, что идеальное меню перед сном в основном должно состоять из лёгких продуктов животного происхождения. А вот некоторая еда оказывает обратный эффект, поэтому её лучше оставить на завтрак или обед.

Не стоит употреблять продукты, вызывающие брожение, такие, как виноград, сахар и хлебобулочные изделия. Цитрусовые перед сном нежелательны, потому что кислота может раздражать желудок, — сказала эксперт.

