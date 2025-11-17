Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала продукты, которые улучшают качество сна

Диетолог назвала продукты, которые улучшают качество сна
Какие продукты улучшают сон
Аудио-версия:
Комментарии

Они положительно влияют на работу ЖКТ. Диетолог Елена Сюрашкина рассказала, какие продукты помогут сделать сон крепче. По словам врача, стоит добавить в рацион больше триптофана. Им богато, например, мясо индейки или курицы, а также зелень.

Сюрашкина подчеркнула, что идеальное меню перед сном в основном должно состоять из лёгких продуктов животного происхождения. А вот некоторая еда оказывает обратный эффект, поэтому её лучше оставить на завтрак или обед.

Не стоит употреблять продукты, вызывающие брожение, такие, как виноград, сахар и хлебобулочные изделия. Цитрусовые перед сном нежелательны, потому что кислота может раздражать желудок, — сказала эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Диетолог назвала безопасную норму апельсинов в день
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android