Терапевт рассказала, почему после энергетиков могут отказать ноги

Такие напитки представляют серьёзную угрозу здоровью. Употребление энергетиков может вызвать проблемы с ногами, включая мышечную слабость, спазмы и временную потерю чувствительности, сообщила в разговоре с Life.ru врач-терапевт Александра Лелякова.

По словам специалиста, опасность энергетиков связана с сочетанием трёх факторов: стимуляторов в составе, обезвоживания и нарушения электролитного баланса. Кофеин, таурин и гуарана резко повышают давление и пульс, ухудшая кровоснабжение нижних конечностей.

«Многие энергетики содержат сахар и диуретики, способствующие выведению жидкости из организма. Это может вызвать обезвоживание, которое снижает объём крови и увеличивает её вязкость, затрудняя кровообращение», — пояснила Лелякова.

Врач отметила, что энергетики также вызывают потерю электролитов (калия, натрия, магния и кальция), что приводит к мышечным спазмам и ощущению тяжести в ногах.

При появлении первых неприятных симптомов медик рекомендует лечь, приподнять ноги, пить воду и сделать лёгкую растяжку. Если состояние не улучшается, необходимо обратиться за медицинской помощью.

