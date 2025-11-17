Скидки
Терапевт рассказала, почему после энергетиков могут отказать ноги

Терапевт рассказала, почему после энергетиков могут отказать ноги
Почему после энергетиков могут отказать ноги?
Такие напитки представляют серьёзную угрозу здоровью. Употребление энергетиков может вызвать проблемы с ногами, включая мышечную слабость, спазмы и временную потерю чувствительности, сообщила в разговоре с Life.ru врач-терапевт Александра Лелякова.

По словам специалиста, опасность энергетиков связана с сочетанием трёх факторов: стимуляторов в составе, обезвоживания и нарушения электролитного баланса. Кофеин, таурин и гуарана резко повышают давление и пульс, ухудшая кровоснабжение нижних конечностей.

«Многие энергетики содержат сахар и диуретики, способствующие выведению жидкости из организма. Это может вызвать обезвоживание, которое снижает объём крови и увеличивает её вязкость, затрудняя кровообращение», — пояснила Лелякова.

Врач отметила, что энергетики также вызывают потерю электролитов (калия, натрия, магния и кальция), что приводит к мышечным спазмам и ощущению тяжести в ногах.

При появлении первых неприятных симптомов медик рекомендует лечь, приподнять ноги, пить воду и сделать лёгкую растяжку. Если состояние не улучшается, необходимо обратиться за медицинской помощью.

