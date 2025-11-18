Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала «полезные» продукты, мешающие похудеть

Диетолог назвала «полезные» продукты, мешающие похудеть
«Полезные» продукты, мешающие похудеть
Аудио-версия:
Комментарии

В погоне за стройной фигурой многие выбирают продукты, которые считаются лёгкими и полезными. Однако некоторые из них могут незаметно способствовать набору лишнего веса. О главных диетических ловушках в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

По словам эксперта, одной из главных опасностей являются фруктовые соки. «В 100 мл напитка может содержаться до 15 г углеводов — это примерно три чайные ложки сахара. Если выпить обычный стакан объёмом 350 мл, организм получит до 10 ложек сахара», — предупреждает Устинова. Регулярное употребление таких напитков может привести к сбоям в обмене веществ и увеличению веса.

Не менее коварны и другие, на первый взгляд, здоровые варианты перекуса. Это, например, замороженные смузи, которые даже при полезном составе часто содержат чрезмерное количество сахара, а также высококалорийные роллы и готовые завтраки (мюсли, хлопья и гранола).

Диетолог также советует с осторожностью относиться к постоянному употреблению блюд с высоким содержанием углеводов, таких как паста, плов и лазанья.

При этом эксперт призывает не впадать в крайности. «Конечно, полностью исключать такие продукты не нужно. Главное — знать меру», — заключает Елена Устинова.

Читайте также:
Врач назвала самую полезную в мире диету

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android