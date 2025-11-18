Скидки
Кардиолог назвала самые опасные для сердца продукты

Аудио-версия:
Комментарии

Здоровье сердечно-сосудистой системы напрямую зависит от питания, однако многие опасные продукты кажутся привычными и безобидными. Кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай в разговоре с «Лентой.ру» назвала категории продуктов, которые наносят самый большой вред сердцу и сосудам.

По словам специалиста, один из главных врагов — это соль. Её избыток приводит к задержке жидкости, повышению давления и отёкам. При этом, как предупреждает кардиолог, около 80% соли мы потребляем не напрямую, а из готовых продуктов: хлеба, колбасы, соусов и даже печенья.

Не менее опасен и сахар, скрывающийся не только в десертах, но и в молочных коктейлях, готовых завтраках и фруктовых йогуртах. Его избыток нарушает обмен веществ, ведёт к ожирению и истощает сердечную мышцу, вызывая дефицит тиамина.

Особую осторожность врач рекомендует проявлять с переработанным мясом: колбасами, сосисками и полуфабрикатами. Содержащиеся в них консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы при регулярном употреблении наносят прямой вред сердечно-сосудистой системе.

Завершают список опасных продуктов трансжиры, которые содержатся в маргарине, спредах, фастфуде, кондитерских изделиях и снеках.

Читайте также:
Комментарии
