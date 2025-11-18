Стилист Рогов назвал трендовые цвета в одежде для встречи Нового года

Эксперт посоветовал выбрать для праздника яркий наряд. Александр Рогов дал рекомендации по подбору образа для встречи Нового года. По словам стилиста, известные бренды уже представили коллекции, приуроченные к празднику.

Рогов предложил собрать для новогодней вечеринки лук в красных или бордовых оттенках. Такие цвета одновременно элегантны, нарядны и современны. При этом сохраняется мотив всеми любимой новогодней классики.

Мы на полной скорости несёмся к новогодним праздникам, а это значит, что уже пришло время присматривать себе наряды для главной ночи года! И как сегодня во время шопинга стало понятно, многие бренды уже представили новогодние капсулы. И если вы верите советам астрологов, то самым подходящим цветом праздничного наряда станут все оттенки красного и бордо, — сказал эксперт.

