Биолог перечислила очищающие кровь и печень продукты

Питание может стать мощным инструментом для детоксикации организма. О главных помощниках для крови и печени в беседе с «Лентой.ру» рассказала биолог, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам эксперта, некоторые продукты способны поддерживать естественные процессы выведения токсинов. Рекордсменами в этом деле являются овощи и зелень. Особо ценной Лялина назвала свёклу, ферменты которой улучшают процесс кроветворения. Для здоровья печени особенно полезны крестоцветные овощи, стимулирующие выработку очищающих ферментов.

Такой простой продукт, как чеснок, благодаря входящей в состав сере, поддерживает нормальную функцию печени и иммунной системы, добавила биолог.

Благоприятное влияние на организм также оказывают яблоки, клюква, черника, малина и лимон. Эти продукты содержат пектин, который способствует выведению шлаков из кишечника.

Кроме того, в список полезных для детоксикации продуктов вошли имбирь, улучшающий кровообращение и пищеварение, и зелёный чай, чьи катехины защищают печень от окислительного процесса.

При этом Лялина подчеркнула, что эффективное выведение токсинов и поддержание качественного состава крови невозможно без достаточного потребления чистой воды.

