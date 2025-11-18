Сомнолог объяснила, как сохранить нормальный сон осенью

Осенью многие с трудом просыпаются по утрам, чувствуя вялость и сонливость. Врач-невролог, сомнолог, нейрофизиолог Елена Алешина в разговоре с aif.ru объяснила, что причина кроется не в лени или плохом настроении, а в сложной физиологической реакции организма на сокращение светового дня.

Специалист указывает на двойной гормональный удар, который наносит сменяющийся сезон. С наступлением темноты шишковидная железа начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна. Из-за поздних рассветов осенью мозг не получает утреннего светового сигнала, и уровень мелатонина остаётся высоким даже после пробуждения. При этом для его производства организм расходует больше серотонина — «гормона бодрости и хорошего настроения», что усугубляет состояние вялости.

Ключевой совет сомнолога — обмануть организм с помощью яркого света. Для эффективного подавления выработки мелатонина требуется освещённость не менее 2500 люкс, тогда как в обычной комнате этот показатель редко превышает 500 люкс.

Самый эффективный способ — использовать по утрам в течение 20-30 минут лампы для светотерапии (10 000 люкс), рекомендует Елена Алешина. Помогут также утренние прогулки, поскольку даже пасмурный свет на улице всё равно ярче, чем в помещении.

Для качественного ночного отдыха эксперт советует ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные, заниматься регулярными физическими нагрузками для повышения уровня серотонина, а также использовать «розовый шум» — монотонные звуки вроде шума дождя. Они маскируют резкие шумы и способствуют глубокому и стабильному сну.

