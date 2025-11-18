Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Эксперт назвал 7 продуктов для естественного очищения от токсинов

С помощью правильного рациона можно поддержать естественные системы детоксикации организма — печень и почки. Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru назвал семь продуктов, которые помогают выводить вредные вещества.

В список самых полезных продуктов для помощи организму в очищении вошли:

вода. Достаточное потребление жидкости помогает почкам эффективно фильтровать и выводить токсины; зелёный чай. Содержит катехины — антиоксиданты, усиливающие активность детоксицирующих ферментов печени; овощи семейства крестоцветных (брокколи, цветная, белокочанная и брюссельская капуста). Содержат глюкозинолаты, активирующие печёночные ферменты; листовая зелень. Богата хлорофиллом, который помогает нейтрализовывать токсины, и антиоксидантами для поддержки функции печени. свёкла. Стимулирует работу печени и желчного пузыря; лимон. Стакан тёплой воды с лимоном по утрам мягко стимулирует печень; яблоки. Богаты пектином, который связывает токсины в кишечнике и способствует их выведению, облегчая нагрузку на кровь и печень.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.