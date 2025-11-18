Кардиолог рассказала о самых опасных свойствах кофе

Регулярное употребление кофе в больших количествах может нанести серьёзный удар по здоровью сердца и желудочно-кишечного тракта. О главных рисках популярного напитка в беседе с NEWS.ru рассказала врач-кардиолог Красногорской больницы Минздрава Московской области Аида Магамадова.

По словам специалиста, хотя 3-4 чашки кофе в день считаются условно допустимой нормой, превышение этого лимита таит в себе опасности. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система.

«Кофе способен провоцировать эпизоды учащённого сердцебиения, незначительное повышение артериального давления и усиление склонности к аритмиям у чувствительных людей», — предупредила кардиолог.

Не менее серьёзное влияние кофеин оказывает на желудок, усиливая секрецию желудочного сока. Это может обострять такие заболевания, как гастрит, и вызывать изжогу. Врач особо подчеркнула, что употребление кофе натощак особенно вредно для слизистой оболочки желудка.

Кроме того, кофеин стимулирует нервную систему, что со временем приводит к формированию толерантности. Организму требуется всё большая доза для достижения привычного эффекта бодрости, а это, в свою очередь, может вылиться в бессонницу, снижение концентрации, повышенную раздражительность и ощущение «истощения».

Кардиолог также отметила, что, несмотря на отсутствие классической зависимости, физиологическая привязанность к кофе всё же формируется. Пропуск привычной порции может вызвать симптомы синдрома отмены: головную боль, снижение работоспособности и раздражительность.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.