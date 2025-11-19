Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эксперт рассказала, как избавиться от страха публичных выступлений

Эксперт рассказала, как избавиться от страха публичных выступлений
Как не бояться выступать
Аудио-версия:
Комментарии

Важно с заботой относиться к своему телу. Адвокат и эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова в беседе с NEWS.ru рассказала, как избавиться от страха публичных выступлений.

Есть один совет, который работает на нашу нервную систему и помогает сбросить сигнал тревоги и опасности перед выступлением, — просто надо зевнуть. Нервная система понимает, что, когда я зеваю, мне не страшно, то есть я готовлюсь ко сну и всё спокойно. Также можно просто пожевать что-то кислое, например конфету или жевательную резинку. Когда мы жуём, мы находимся в безопасности, — сказала эксперт.

Денисова подчеркнула, что необходимо выстроить дыхание. Успокоить его поможет простое упражнение: четыре счёта — вдох, четыре счёта — задержка, четыре счёта — выдох. Также можно встряхнуть руки и ноги. Далее необходимо выстроить осанку: выходить нужно с ровной спиной и гордо поднятой головой. Уходить со сцены также важно правильно. Вопрос с осанкой стоит остро, особенно в наше время, когда многие постоянно пользуются телефонами и гаджетами.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог назвала способ быстро справиться с тревогой
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android