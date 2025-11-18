Скидки
Главная Lifestyle Новости

Травматолог назвал основные симптомы развивающегося артрита

Травматолог назвал основные симптомы развивающегося артрита
Основные симптомы развивающегося артрита
Распознать признаки начинающегося заболевания можно по нескольким признакам. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru заведующий травматологическим отделением Красногорской больницы Минздрава Московской области Ибрагим Абакаров.

Как пояснил специалист, артрит — это общее название для целой группы воспалительных заболеваний суставов, которые могут возникать из-за аутоиммунных сбоев, метаболических нарушений или перенесённых травм.

«В патологический процесс вовлекаются суставная капсула, хрящ, связочный аппарат и околосуставные ткани. Основные проявления артрита — боль, скованность, припухлость и покраснение в области сустава. Утром человек может отмечать странное ощущение «тугоподвижности», которое постепенно проходит после начала движения», — рассказал Абакаров.

Эксперт подчеркнул, что при переходе болезни в хроническую форму симптоматика усугубляется. Появляются деформации суставов, существенное ограничение амплитуды движений и хруст.

Кроме локальных проявлений, некоторые системные разновидности артрита могут сопровождаться и общими симптомами. Среди них врач отметил повышение температуры тела, слабость, необъяснимое снижение массы тела, а также воспаление глаз и сосудов.

