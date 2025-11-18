Травматолог назвал основные симптомы развивающегося артрита

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Распознать признаки начинающегося заболевания можно по нескольким признакам. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru заведующий травматологическим отделением Красногорской больницы Минздрава Московской области Ибрагим Абакаров.

Как пояснил специалист, артрит — это общее название для целой группы воспалительных заболеваний суставов, которые могут возникать из-за аутоиммунных сбоев, метаболических нарушений или перенесённых травм.

«В патологический процесс вовлекаются суставная капсула, хрящ, связочный аппарат и околосуставные ткани. Основные проявления артрита — боль, скованность, припухлость и покраснение в области сустава. Утром человек может отмечать странное ощущение «тугоподвижности», которое постепенно проходит после начала движения», — рассказал Абакаров.

Эксперт подчеркнул, что при переходе болезни в хроническую форму симптоматика усугубляется. Появляются деформации суставов, существенное ограничение амплитуды движений и хруст.

Кроме локальных проявлений, некоторые системные разновидности артрита могут сопровождаться и общими симптомами. Среди них врач отметил повышение температуры тела, слабость, необъяснимое снижение массы тела, а также воспаление глаз и сосудов.

Читайте также: Ортопед назвал главную причину проблем с суставами у молодых людей

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.