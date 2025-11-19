Скидки
Психолог объяснила, почему соцсети могут вызывать тоску осенью

Скроллинг ленты негативно сказывается на самооценке. Психолог Елена Шпагина рассказала, что социальные сети могут вызывать тоску. По большей части это проявляется в холодное время года.

«В ноябре наша собственная реальность — это серость за окном и дождь, в то время как алгоритмы продолжают показывать нам глянцевые картинки из жизни других людей. Возникает когнитивный диссонанс: наша жизнь не соответствует «усреднённому» яркому контенту, который мы видим. Мы неосознанно начинаем сравнивать свою рутину с кульминационными моментами жизни других, что закономерно порождает чувство неполноценности, тоски и убеждённость в том, что наша жизнь проходит мимо», — сказала эксперт.

Важно не пускать это состояние на самотёк и работать над улучшением самочувствия. Можно чистить ленту от аккаунтов, которые вызывают зависть или чувство неадекватности, подписываться на те, которые несут нейтральный или позитивный заряд. Также стоит заменять суррогат впечатлений в соцсетях реальными эмоциями.

