Эксперт предупредил о подорожании сельди к Новому году

Россиян ожидает традиционное подорожание сельди в преддверии новогодних праздников. Как сообщает Life.ru со ссылкой на управляющего партнёра Agro and Food Communications Александра Панченко, конец года — это сезонный пик цен на этот продукт из-за высокого спроса на салат «сельдь под шубой».

По словам эксперта, в 2025 году сельдь уже подорожала на 30-50%. Несмотря на прогнозируемый рекордный улов в 650 тыс. т в 2026 году, средняя цена за 1 кг составит 350-370 рублей.

Основная причина высоких цен — ориентация производителей на экспорт. «Около 70% продукции экспортируется, и это создаёт дефицит товара на внутреннем рынке», — пояснил Панченко. Выгодные продажи за рубеж, в том числе в такие страны, как Молдавия, стимулируют этот тренд.

В ближайшие полтора месяца, в ноябре и декабре, цены на сельдь могут вырасти ещё примерно на 10%. Однако после новогодних праздников, в первой половине января, специалист прогнозирует снижение спроса и коррекцию цен.

