Специалист по долголетию раскрыл секрет идеального завтрака для продления жизни

От привычных блюд стоит отказаться. Специалист по долголетию Дэн Бюттнер раскрыл секрет идеального завтрака для продления жизни.

По его словам, ключ к долголетию кроется в утреннем приёме пищи, который распространён в «голубых зонах» — регионах с рекордным количеством долгожителей. Эксперт рекомендует начинать день с таких продуктов, как фасоль, рис, авокадо и лёгкие овощные супы, например, минестроне.

«Забудьте про сладкие хлопья и жирный бекон», — призвал специалист. Он подчеркнул, что для увеличения продолжительности жизни лучше всего выбирать исключительно растительную еду на завтрак, полностью избегая ультраобработанных продуктов, которые, по его мнению, отнимают энергию.

