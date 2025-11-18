Психолог объяснила, почему нельзя избегать эмоций

Чувства могут быть нашим маяком. Психолог Елена Соловьёва объяснила, почему важно давать себе проживать весь спектр эмоций, не убегая от них.

«Когда у нас возникает какая-то эмоция, вслед за этой эмоцией у нас появляются какие-то мысли. Вслед за мыслью начинается поведение. Вот, например, человек не умеет эмоцию распознать, не умеет её прожить. Если человек её подавил, вытеснил, то его действие, оно всегда будет неправильно, всегда будет искажено», — сказала эксперт.

Психолог подчеркнула, что люди, которые не умеют проживать эмоции, часто страдают от психосоматических заболеваний. На фоне такого состояния они также могут начать злоупотреблять алкоголем и курить.

