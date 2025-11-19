Скидки
Гастроэнтеролог предупредила об опасности полного отказа от сахара

Полный отказ от сахара может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом заявила британский гастроэнтеролог Меган Росси.

Специалист пояснила, что сахар в той или иной форме содержится в огромном количестве продуктов, включая фрукты, овощи и кисломолочные продукты. Исключение всей этой пищи из рациона чревато негативными последствиями. Это грозит авитаминозом, нехваткой антиоксидантов, нарушением метаболизма и психического здоровья, предупредила врач.

При этом гастроэнтеролог подчеркнула, что сахар в составе десертов представляет такую же опасность, как и в натуральных продуктах. Проблема возникает не от самого сахара, а от его избыточного потребления, которое провоцирует ожирение и сопутствующие заболевания.

Эксперт рекомендует не исключать сахар полностью, а соблюдать меру. Чтобы понять, не превышена ли норма, Росси советует ответить на три контрольных вопроса: «Есть ли у меня тяга к сладкому?», «Усиливается ли эта тяга?» и «Заменяют ли сладости полноценный приём пищи?» Если на любой из них ответ положительный, это сигнал к тому, чтобы сократить потребление сладкого.

