Диетолог назвала шесть продуктов для быстрого выздоровления при простуде

Коррекция рациона во время ОРВИ может облегчить течение болезни. Диетолог Наталия Галан назвала шесть продуктов, которые способны ускорить выздоровление при простуде.
По словам эксперта, в первую очередь в меню стоит добавить чеснок. Этот антибактериальный продукт обладает противокашлевыми, отхаркивающими и муколитическими свойствами, поэтому идеально подходит для борьбы с простудой, пояснила Галан.
Аналогичным действием, как утверждает диетолог, обладает и лук. Снять заложенность носа, очистить дыхательные пути и помочь в разжижении мокроты поможет имбирь.
Для укрепления иммунитета, который играет ключевую роль в борьбе с инфекцией, Галан советует включить в рацион киви, яйца и тыкву. Эти продукты помогут организму быстрее справиться с болезнью и восстановить силы.
