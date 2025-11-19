Турэксперт перечислил отпускные привычки молодёжи, удивляющие старшее поколение

Зумеры и миллениалы больше не хотят отдыхать «по-старому». Эксперт по туризму Джордан Купер рассказал, что удивляет его пожилого отца в подходе представителей поколения Y и Z к планированию поездок.

Во-первых, Купер-старший и его ровесники не понимают, как можно выбирать для ночёвок апартаменты или небольшие гостиницы. Бэби-бумеры, как правило, чувствуют себя комфортно только в известных сетевых отелях. То же самое касается еды. Если миллениалы и зумеры не боятся пробовать новое, то вот старшее поколение предпочитает тщательно читать отзывы о заведениях и выбирает проверенные рестораны.

Ещё одно различие — маршруты. Молодёжь чаще за спонтанность, а вот бэби-бумеры планируют детали поездки заранее. Кроме того, Купер подчеркнул, что старшее поколение сильно удивляет, когда миллениалы и зумеры работают во время отдыха. Это связано с тем, что формат удалённой работы стал доступен не так давно.

