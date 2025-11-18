Нутрициолог предупредила о рисках длительной кефирной диеты

Кефирная диета, популярная среди желающих быстро похудеть, может принести как пользу, так и вред организму. Специалисты предупреждают, что строгий вариант такой диеты нельзя соблюдать более двух-трёх дней.

Как пояснила нутрициолог Галина Плотникова в беседе с «Чемпионатом», кефирная диета применяется в трёх основных случаях: для коррекции веса, улучшения пищеварения или изменения микробиоты ЖКТ. Несмотря на потенциальную пользу продукта для микрофлоры кишечника и иммунной системы, диетологи не рекомендуют практиковать монодиету дольше нескольких дней.

Существует три основных типа кефирной диеты: строгая монодиета, вариант с добавлением белковых продуктов (яйца, рыба, курица) и более щадящий режим с растительными компонентами (овощи, цельнозерновые крупы). На более сбалансированных вариантах можно продержаться пять-семь дней.

Специалисты напоминают, что кефирная диета противопоказана людям с непереносимостью лактозы, проблемами с почками и печенью, беременным и кормящим женщинам, а также при заболеваниях ЖКТ. Перед началом любой строгой диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом.

