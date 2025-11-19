Скидки
Эксперты назвали неожиданный модный тренд 2026 года

Эксперты назвали неожиданный модный тренд 2026 года
Привычный минимализм уходит в прошлое. Модные эксперты Vogue назвали неожиданное модное направление, которое обещает стать главным трендом 2026 года. Если на протяжении последних нескольких лет дизайнеры и инфлюенсеры отдавали предпочтение строгой классике, то теперь на передний фон выходит дерзость.

Моду накрывает новая волна — футуризм. На подиумах и на улицах мегаполисов появятся огромные солнцезащитные очки, которые скрывают большую часть лица, и другие необычные аксессуары, больше напоминающее элемент образа космического путешественника.

По словам экспертов, многие именитые бренды уже включили подобные вещи в свои новые коллекции.

