93-летний житель Ульяновской области выиграл Кубок России по тяжёлой атлетике

В чемпионате приняли участие 140 спортсменов. Соревнования прошли с 13 по 16 ноября в Мценске Орловской области и объединили спортсменов из 38 регионов России и Беларуси.

Ветеран тяжёлой атлетики из Ульяновской области Николай Исаков победил на 29-м Кубке России в самой старшей возрастной категории (90-94 года). Чемпиону 93 года, и это далеко не первая его победа. Николай уже становился обладателем Кубка России – он брал трофей в 2018 и 2022 годах.

«Дело не в современных спортивных комплексах и спортзалах, не в каких-то там специальных диетах и программах — их наличие не решает проблемы полностью. Всё зависит от самого человека, от его желания. Я занимаюсь дома и считаю, что главное — держать себя в узде и трудиться. Кто трудится, тот всего добьётся», — поделился Исаков.

