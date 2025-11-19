Дайвер из Швейцарии нырнул в прорубь почти на 3 минуты и попал в Книгу Гиннесса

Мужчина нырнул под лёд на 56 м. Швейцарский дайвер Вальдемар Брудерер попал в Книгу рекордов Гиннесса, пробыв под водой 2 минуты и 47 секунды без гидрокостюма и ласт.

Рекордное погружение было сделано в горном озере Зильс. Водоём находится в Швейцарии на высоте около 1800 м над уровнем моря.

Предыдущий рекорд по погружению под лёд без снаряжения принадлежал Давиду Венцлу из Чехии. Несколько лет назад он совершил погружение в то же озеро Зильс на 52,1 м.

