Гипертония разрушает мозг ещё до того, как повысится давление

Гипертония способна запускать разрушительные процессы в головном мозге задолго до того, как тонометр зафиксирует опасные цифры. К такому выводу пришли учёные из медицинского центра Вейл Корнелл, их исследование опубликовано в журнале Neuron.

Открытие проливает свет на то, почему у людей с повышенным давлением риск развития сосудистой деменции и болезни Альцгеймера в полтора раза выше. Оказалось, проблема не только в самом скачке давления, но и в скрытых молекулярных изменениях, которые тот провоцирует.

Что именно повреждается в мозге:

сосуды: клетки, выстилающие сосуды, начинают преждевременно «стареть», что может нарушить питание мозга;

клетки, выстилающие сосуды, начинают преждевременно «стареть», что может нарушить питание мозга; нервные клетки: повреждаются клетки, которые отвечают за баланс в работе мозга. Такой же дисбаланс наблюдается при болезни Альцгеймера;

повреждаются клетки, которые отвечают за баланс в работе мозга. Такой же дисбаланс наблюдается при болезни Альцгеймера; изоляция нервов: страдают клетки, которые обновляют «изоляцию» нервных волокон. Без неё нервные клетки не могут нормально «общаться» друг с другом, а это критически важно для памяти и мышления.

Учёные проверили распространённый препарат от давления. Оказалось, он может не только снижать давление, но и частично обращать вспять ранние повреждения мозга.

