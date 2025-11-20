Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог рассказала, что любимые фильмы могут сказать о человеке

Психолог рассказала, что любимые фильмы могут сказать о человеке
Что любимое кино говорит о человеке
Аудио-версия:
Комментарии

Предпочтения часто многое объясняют. Психолог Анастасия Шаврина рассказала, что любимые фильмы обычно отвечают нашим внутренним ценностям и находят резонанс с нашими внутренними болями и мыслями.

Эксперт объяснила, что любители комедийного жанра, как правило, оптимистичны, жизнерадостны, легки, но при этом часто склонны закрывать глаза на негативные стороны жизни. А вот фанаты хорроров могут отличаться смелостью и решительностью. Романтическое кино может привлекать тех, кому не хватает эмоций в реальной жизни.

«Зрители «розового» кино могут иметь сверхценность отношений, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, быть дружелюбными при внутренней зацикленности на других людях. Мультики и аниме расскажут нам о мечтательности, а иногда даже об инфантильности человека, боевики — о скрытом желании пойти по пути героя, фантастика нравится людям мыслящим, но своеобразным в дружбе и общении», — сказала психолог.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог объяснила, почему соцсети могут вызывать тоску осенью
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android