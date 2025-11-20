Психолог рассказала, что любимые фильмы могут сказать о человеке

Предпочтения часто многое объясняют. Психолог Анастасия Шаврина рассказала, что любимые фильмы обычно отвечают нашим внутренним ценностям и находят резонанс с нашими внутренними болями и мыслями.

Эксперт объяснила, что любители комедийного жанра, как правило, оптимистичны, жизнерадостны, легки, но при этом часто склонны закрывать глаза на негативные стороны жизни. А вот фанаты хорроров могут отличаться смелостью и решительностью. Романтическое кино может привлекать тех, кому не хватает эмоций в реальной жизни.

«Зрители «розового» кино могут иметь сверхценность отношений, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, быть дружелюбными при внутренней зацикленности на других людях. Мультики и аниме расскажут нам о мечтательности, а иногда даже об инфантильности человека, боевики — о скрытом желании пойти по пути героя, фантастика нравится людям мыслящим, но своеобразным в дружбе и общении», — сказала психолог.

