Психологи обнаружили неочевидный способ улучшить отношения в паре

Британские психологи провели эксперимент, по итогам которого предложили парам завести дома питомца. В исследовании приняли участие 164 добровольца.

По данным учёных, важен не просто факт наличия любимца, а то, как он включён в социальные взаимодействия. В ходе эксперимента каждая пара прошла три сессии. Во время каждой животное значительно усиливало выраженность позитивных эмоций из-за различных действий.

«Животные могут позитивно влиять на социальные взаимодействия людей, и этот эффект может сохраняться даже без физического присутствия питомца — за счёт мыслей и чувств, связанных с ним», — говорится в исследовании.

На этом фоне психологи сделали вывод о том, что домашние животные становятся мягким эмоциональным катализатором. Они сближают партнёров и снижают напряжение.

