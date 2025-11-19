Учёные назвали пять привычек для замедления старения организма

Простые изменения в образе жизни могут замедлить старение. По словам экспертов, многие люди обращаются к дорогостоящим биохакерским методикам, однако последние научные данные свидетельствуют: ключ к продлению жизни кроется в простых и доступных привычках.

Учёные назвали пять простых привычек, которые могут замедлить биологическое старение организма.

Движение — всего два—три часа в неделю занятий спортом могут «омолодить» организм на два года. Начать можно даже с 20-минутных тренировок. Здоровый сон — те, кто спит меньше пяти часов, после 50 лет на 30% чаще болеют диабетом, деменцией и другими болезнями. Норма — семь—девять часов в сутки. Правильное питание — отказ от обработанной пищи в пользу фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов может уменьшить биологический возраст на 2,5 года. Изучение языков — люди, говорящие на нескольких языках, стареют медленнее. Это отличная тренировка для мозга в любом возрасте. Снижение стресса и отказ от вредных привычек — курение старит лёгкие на пять лет, а алкоголь ускоряет старение клеток. Умение справляться со стрессом помогает сохранить молодость.

Главное — эти методы доступны каждому и не требуют больших денег. Начать можно с малого — добавить немного движения, наладить сон и сократить употребление вредных продуктов. Даже небольшие изменения имеют значение.

