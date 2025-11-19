Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Учёные назвали пять привычек для долгой жизни

Учёные назвали пять привычек для замедления старения организма
Учёные назвали пять привычек для долгой жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Простые изменения в образе жизни могут замедлить старение. По словам экспертов, многие люди обращаются к дорогостоящим биохакерским методикам, однако последние научные данные свидетельствуют: ключ к продлению жизни кроется в простых и доступных привычках.

Учёные назвали пять простых привычек, которые могут замедлить биологическое старение организма.

  1. Движение — всего два—три часа в неделю занятий спортом могут «омолодить» организм на два года. Начать можно даже с 20-минутных тренировок.
  2. Здоровый сон — те, кто спит меньше пяти часов, после 50 лет на 30% чаще болеют диабетом, деменцией и другими болезнями. Норма — семь—девять часов в сутки.
  3. Правильное питание — отказ от обработанной пищи в пользу фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов может уменьшить биологический возраст на 2,5 года.
  4. Изучение языков — люди, говорящие на нескольких языках, стареют медленнее. Это отличная тренировка для мозга в любом возрасте.
  5. Снижение стресса и отказ от вредных привычек — курение старит лёгкие на пять лет, а алкоголь ускоряет старение клеток. Умение справляться со стрессом помогает сохранить молодость.

Главное — эти методы доступны каждому и не требуют больших денег. Начать можно с малого — добавить немного движения, наладить сон и сократить употребление вредных продуктов. Даже небольшие изменения имеют значение.

Читайте также:
Эндокринолог раскрыла «бабушкины» секреты долголетия

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android