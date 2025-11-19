Врач предупредил об опасности хождения без шапки в мороз

Само по себе хождение без шапки не вызовет простуду, но может стать причиной болезни. Об этом заявил врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

Специалист пояснил, что ОРВИ и грипп вызываются вирусами, а не холодом. Однако переохлаждение головы создаёт условия, при которых риск заболеть резко возрастает. Резкое охлаждение головы приводит к спазму сосудов слизистой носа и глотки, что снижает местный иммунитет и облегчает проникновение вирусов и бактерий в организм, отметил Болибок.

По словам врача, при температуре от -5 °C до -10 °C шапка настоятельно рекомендуется всем. Между тем при морозе ниже 10 °C она становится обязательной, так как возникает реальная угроза обморожения ушей за считаные минуты.

