Чрезмерная любовь к покупкам может быть симптомом заболевания

Для лечения расстройства требуется специальная терапия. Невролог Светлана Александрова рассказала, что чрезмерная тяга к импульсивным покупкам может быть симптомом заболевания — ониомании.

Пациенты с данным диагнозом часто теряют контроль над своими действиями, а шоппинг для них — способ снизить тревожность и нервное напряжение. Как правило, ониоманию лечат медикаментозным методом.

«Препараты сами по себе не устраняют ониоманию, поскольку они воздействуют на сопутствующие состояния — тревожные и депрессивные расстройства, повышенную импульсивность, нарушения регуляции настроения. Если эти факторы являются ключевыми, фармакотерапия вполне способна повысить эффективность психотерапии», — объяснила эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.