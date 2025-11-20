Скидки
Lifestyle

Чрезмерная любовь к покупкам может быть симптомом заболевания

О чём может говорить чрезмерная любовь к покупкам
Для лечения расстройства требуется специальная терапия. Невролог Светлана Александрова рассказала, что чрезмерная тяга к импульсивным покупкам может быть симптомом заболевания — ониомании.

Пациенты с данным диагнозом часто теряют контроль над своими действиями, а шоппинг для них — способ снизить тревожность и нервное напряжение. Как правило, ониоманию лечат медикаментозным методом.

«Препараты сами по себе не устраняют ониоманию, поскольку они воздействуют на сопутствующие состояния — тревожные и депрессивные расстройства, повышенную импульсивность, нарушения регуляции настроения. Если эти факторы являются ключевыми, фармакотерапия вполне способна повысить эффективность психотерапии», — объяснила эксперт.

