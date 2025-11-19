В Москве прошла конференция для профессионалов и любителей спорта «Когда я в спорте!»

За два дня мероприятие объединило более 2000 участников. 14 и 15 ноября в пространстве «Весна» прошла масштабная конференция «Когда я в спорте!». Первый день был посвящён возможностям построения карьеры в сфере, личному и профессиональному росту.

Второй день конференции стал фестивальным. Прошли секции, посвящённые широкому кругу тем про здоровье. Было уделено внимание популярным видам спорта. На вызвавшей большой интерес аудитории сессии «Почему все стали бегать и что даёт участие в беговом сообществе» спикеры обсудили правильную технику и безопасность бега, типичные ошибки новичков.

«Когда я в спорте!» Фото: Московский спорт

Одной из самых востребованных оказалась секция «Здоровые колени в спорте: инструкция от врача спортивной медицины». Врач Владимир Демченко подробно разобрал стратегии профилактики и реабилитации распространенных спортивных травм коленного сустава. Также большое внимание привлекла тема нутрицевтической поддержки спортсменов. Врач-терапевт Мария Косыкина рассказала, как выявить и восполнить витаминно-минеральные дефициты. На протяжении всего второго дня проходили бесплатные тренировки.

В течение двух дней конференции участникам были доступны различные активности: анализ состава тела, тестирование на определение спортивных способностей, «спортивный предсказатель», чайная дегустация и многое другое. Также состоялись розыгрыши призов и вручение подарков. Завершилось мероприятие фееричным иммерсивным театрально-цирковым представлением для детей и взрослых.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.