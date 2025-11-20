Гастроэнтеролог назвал неочевидный способ улучшить сон

Правильное время для ужина может стать простым и эффективным способом улучшить качество сна и избавиться от бессонницы. Об этом рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Специалист объяснил, что идеальный интервал между последним приёмом пищи и отходом ко сну составляет два-три часа. Например, если человек планирует заснуть в 22:00, ужинать ему лучше всего в 19:00-20:00.

Такой временной промежуток позволяет пище частично перевариться ещё до того, как тело примет горизонтальное положение. В результате значительно снижается риск возникновения ночью изжоги, рефлюкса и других проблем с желудочно-кишечным трактом, которые часто мешают крепкому сну.

