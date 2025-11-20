Врач рассказал, как питаться, чтобы не толстеть

Проблема лишнего веса часто связана не только с перееданием, но и с выбором продуктов. Об этом рассказал Александр Врублевский, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета.

Вместо изнурительных диет для похудения врач предложил ориентироваться на простую и эффективную систему. Её основу составляет «правило тарелки»: половину порции должны занимать овощи, четверть — белковые продукты (курица, рыба, тофу) и ещё четверть — сложные углеводы (гречка, бурый рис).

Также важно убрать из меню сладкие напитки и пить воду, а обработанные продукты заменить цельными, например, цельнозерновой хлеб вместо белого и фрукты вместо соков.

Такой подход, по словам Врублевского, помогает не просто временно сбросить вес, а выстроить долгосрочную систему питания для его контроля.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.