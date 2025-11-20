Скидки
Lifestyle

Психолог рассказала, какие темы помогут начать светскую беседу

Как начать светскую беседу
Комментарии

Эти универсальные советы позволят начать разговор в любой компании. Психолог Лариса Верчинова рассказала, какие темы стоит поднимать во время светской беседы. Эксперт порекомендовала фокусироваться на насущных делах, хобби и избегать шаблонов.

«Идеально подходят «темы-катализаторы»: необычные путешествия, местные находки (например, антикварный магазинчик), личные открытия («Недавно начал заниматься гончарным делом — это так медитативно!»). Избегайте шаблонных вопросов — лучше искренний интерес к увлечениям человека», — посоветовала Верчинова.

При этом психолог подчеркнула, что темы религии, политики и доходов стоит отодвинуть в сторону. Это не лучший вариант для диалога, который к тому же может оскорбить собеседника.

Комментарии
