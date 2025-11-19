В Москве прошёл первый этап Студенческого кубка Бегового сообщества: фоторепортаж

Скидки
В Москве прошёл первый этап Студенческого кубка Бегового сообщества

Студенческий кубок Бегового Сообщества
Студенты московских вузов соревновались на дорожке, зарабатывая очки для своих учебных заведений. Обладателем переходящего кубка станет вуз, который наберёт больше всего очков в ходе пяти этапов. Победителем первого стала команда МГУ имени М. В. Ломоносова.

Автор фото: Антон Киптиков

Результаты соревнований

300 м, женщины

  1. Полина Хомякова (РУДН) — 39.58.
  2. Мария Карпова (НИУ ВШЭ)— 39.67.
  3. Василиса Голандская (МГУ) — 40.52.

300 м, мужчины

  1. Павел Вихор (МГУСиТ) — 35.97.
  2. Максим Устинов (РУС «ГЦОЛИФК») — 36.08.
  3. Александр Мирошниченко (АГПС МЧС) — 36.21.

1000 м, женщины

  1. Варвара Зимина (РУС «ГЦОЛИФК») — 2:48.73.
  2. Софья Беспалова (МГУ)— 3:05.52.
  3. Раиса Катайкина (МосУ МВД) — 3:07.76.

1000 м, мужчины

  1. Кирилл Чернов (МГУ) — 2:28.99.
  2. Владимир Абрамов (МГИМО) — 2:30.34.
  3. Владимир Шаприцкий (МГПУ) — 2:31.27.

Смешанная эстафета 800-600-400-200 м

  1. РУС «ГЦОЛИФК» — 4:45.36.
  2. МГУ имени М.В. Ломоносова — 4:49.93.
  3. РУДН — 4:53.75.

