В Москве прошёл первый этап Студенческого кубка Бегового сообщества: фоторепортаж

Студенты московских вузов соревновались на дорожке, зарабатывая очки для своих учебных заведений. Обладателем переходящего кубка станет вуз, который наберёт больше всего очков в ходе пяти этапов. Победителем первого стала команда МГУ имени М. В. Ломоносова.

Автор фото: Антон Киптиков

Результаты соревнований

300 м, женщины

Полина Хомякова (РУДН) — 39.58. Мария Карпова (НИУ ВШЭ)— 39.67. Василиса Голандская (МГУ) — 40.52.

300 м, мужчины

Павел Вихор (МГУСиТ) — 35.97. Максим Устинов (РУС «ГЦОЛИФК») — 36.08. Александр Мирошниченко (АГПС МЧС) — 36.21.

1000 м, женщины

Варвара Зимина (РУС «ГЦОЛИФК») — 2:48.73. Софья Беспалова (МГУ)— 3:05.52. Раиса Катайкина (МосУ МВД) — 3:07.76.

1000 м, мужчины

Кирилл Чернов (МГУ) — 2:28.99. Владимир Абрамов (МГИМО) — 2:30.34. Владимир Шаприцкий (МГПУ) — 2:31.27.

Смешанная эстафета 800-600-400-200 м

РУС «ГЦОЛИФК» — 4:45.36. МГУ имени М.В. Ломоносова — 4:49.93. РУДН — 4:53.75.

