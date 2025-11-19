В Москве прошёл первый этап Студенческого кубка Бегового сообщества: фоторепортаж
Студенты московских вузов соревновались на дорожке, зарабатывая очки для своих учебных заведений. Обладателем переходящего кубка станет вуз, который наберёт больше всего очков в ходе пяти этапов. Победителем первого стала команда МГУ имени М. В. Ломоносова.
Автор фото: Антон Киптиков
Результаты соревнований
300 м, женщины
- Полина Хомякова (РУДН) — 39.58.
- Мария Карпова (НИУ ВШЭ)— 39.67.
- Василиса Голандская (МГУ) — 40.52.
300 м, мужчины
- Павел Вихор (МГУСиТ) — 35.97.
- Максим Устинов (РУС «ГЦОЛИФК») — 36.08.
- Александр Мирошниченко (АГПС МЧС) — 36.21.
1000 м, женщины
- Варвара Зимина (РУС «ГЦОЛИФК») — 2:48.73.
- Софья Беспалова (МГУ)— 3:05.52.
- Раиса Катайкина (МосУ МВД) — 3:07.76.
1000 м, мужчины
- Кирилл Чернов (МГУ) — 2:28.99.
- Владимир Абрамов (МГИМО) — 2:30.34.
- Владимир Шаприцкий (МГПУ) — 2:31.27.
Смешанная эстафета 800-600-400-200 м
- РУС «ГЦОЛИФК» — 4:45.36.
- МГУ имени М.В. Ломоносова — 4:49.93.
- РУДН — 4:53.75.
