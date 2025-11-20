Скидки
Lifestyle Новости

Исследование: фитнес-приложения могут лишать мотивации и вызывать чувство вины

Исследование: фитнес-приложения могут лишать мотивации и вызывать чувство вины
Фитнес-приложения могут лишать мотивации
Комментарии

Популярные приложения для подсчёта калорий и отслеживания физической активности, призванные помогать в ведении здорового образа жизни, могут оказывать обратный эффект. К такому выводу пришли учёные из Университетского колледжа Лондона и Университета Лафборо.

Исследование, результаты которого опубликованы в British Journal of Health Psychology, показало, что стремление к тотальному самоконтролю с помощью цифровых помощников часто оборачивается психологическим дискомфортом. Учёные изучили около 60 тыс. постов в интернете, посвящённых популярным приложениям. Особое внимание уделялось 13 тыс. публикаций, содержащих негативные отзывы.

«В этих публикациях мы обнаружили много обвинений и стыда, люди чувствовали, что не справляются так, как следовало бы. Эти эмоциональные последствия могут в конечном итоге негативно сказаться на мотивации и здоровье людей», — пояснила старший автор работы доктор Паулина Бондаронек.

Проблема заключается не только в эмоциональной реакции. Анализ выявил, что алгоритмы приложений часто устанавливают нереалистичные и даже опасные цели.

Ещё одним фактором демотивации становится сама механика работы с приложениями. Лёгкость, с которой можно «обмануть» трекер, пропустив приём пищи, приводит к самообману и последующему чувству вины. В случае с трекерами активности фокус смещается с личного достижения на погоню за цифровым одобрением и страх «сорвать серию». Радость от самой физической активности при этом уходит на второй план.

Комментарии
