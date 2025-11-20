Врач рассказала, кому противопоказаны утяжелённые одеяла

Утяжелённые одеяла, ставшие популярным средством для борьбы с бессонницей и тревогой, могут нести скрытые угрозы для здоровья. Об этом предупредила врач-терапевт Светлана Бурнацкая, пояснив, что использовать их можно далеко не всем.

Принцип действия таких одеял, вес которых обычно составляет от 5 до 9 кг, основан на эффекте глубокого давления. Оно стимулирует выработку «гормонов спокойствия» — серотонина и мелатонина, что может помочь при стрессе и лёгких нарушениях засыпания. Однако, как отметила специалист, существует целый ряд серьёзных противопоказаний.

Утяжелённые одеяла категорически не рекомендуются детям до трёх лет из-за риска синдрома внезапной детской смерти, а также людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечной недостаточностью, нарушениями кровообращения и беременным, подчеркнула Бурнацкая.

Особую осторожность следует проявлять пожилым людям, страдающим остеопорозом или мышечной слабостью, которые могут быть не в состоянии самостоятельно сбросить с себя тяжёлое одеяло в случае необходимости.

Среди других рисков врач выделила возможность перегрева из-за низкой воздухопроницаемости плотных тканей и развитие психологической зависимости, когда без привычного давления тревожность только усиливается.

Специалист рекомендует перед покупкой утяжелённого одеяла обязательно проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний. Если во время использования появляются одышка, головная боль или повышенная утомляемость, от него следует немедленно отказаться.

