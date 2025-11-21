Скидки
Lifestyle Новости

Эксперт назвала опасные последствия дефицита витамина D

Эксперт назвала опасные последствия дефицита витамина D
Опасные последствия дефицита витамина D
Нехватка «солнечного» витамина может спровоцировать ряд болезней. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Пироговского Университета Нина Киселева.

По словам эксперта, главная функция витамина D — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи, что необходимо для формирования крепкой костной ткани. Однако его роль гораздо шире: он действует как гормон, влияя на правильную работу почек и мышц.

«Долговременный дефицит витамина D может приводить к увеличению заболеваемости раком, увеличивает вероятность развития остеопороза. Есть данные, что недостаток витамина D снижает иммунитет, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — предупредила профессор.

Особенно опасен гиповитаминоз D для детей, так как он является основной причиной развития рахита.

При этом эксперт обратила внимание и на риски гипервитаминоза, который развивается при приёме чрезмерно больших доз. Это состояние может вызывать нарушения метаболизма кальция, приводя к его отложению в мягких тканях — почках, сосудах и сердце.

