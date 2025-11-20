Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Врач назвал 10 продуктов, в которых витамина С больше, чем в апельсине

Врач назвал 10 продуктов, в которых витамина С больше, чем в апельсине
В продуктах витамина С больше, чем в апельсине
Аудио-версия:
Комментарии

Широко известный как главный источник витамина С, апельсин на самом деле занимает далеко не первое место в рейтинге продуктов по содержанию этого важного нутриента. Врач Сохаиб Имтиаз составил список из 10 овощей, фруктов и ягод, которые превосходят цитрусовые по концентрации аскорбиновой кислоты.

Топ-10 продуктов-лидеров по содержанию витамина С:

  1. красный болгарский перец — 128 мг в одной чашке (142% суточной нормы);
  2. гуава — 125 мг в одном плоде (138%);
  3. манго — 122 мг в одном фрукте (135%);
  4. клубника — 119 мг в чашке (132%);
  5. зелёный перец чили — 109 мг в чашке (121%);
  6. папайя — 88 мг в чашке (98%);
  7. брокколи — 81,2 мг в чашке (90%).
  8. ананас — 78,9 мг в чашке (87%);
  9. киви — 74,7 мг в чашке (83%);
  10. брюссельская капуста — 48 мг в половине чашки (53%).

Эксперт подчёркивает, что эти продукты не только богаты витамином С, но и содержат другие ценные питательные вещества. Например, гуава и манго содержат антиоксиданты, брокколи обладает противовоспалительными свойствами, а в составе ананаса есть фермент бромелайн, улучшающий пищеварение.

Читайте также:
Диетолог назвала безопасную норму апельсинов в день

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android