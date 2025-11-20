Врач назвал 10 продуктов, в которых витамина С больше, чем в апельсине

Широко известный как главный источник витамина С, апельсин на самом деле занимает далеко не первое место в рейтинге продуктов по содержанию этого важного нутриента. Врач Сохаиб Имтиаз составил список из 10 овощей, фруктов и ягод, которые превосходят цитрусовые по концентрации аскорбиновой кислоты.

Топ-10 продуктов-лидеров по содержанию витамина С:

красный болгарский перец — 128 мг в одной чашке (142% суточной нормы); гуава — 125 мг в одном плоде (138%); манго — 122 мг в одном фрукте (135%); клубника — 119 мг в чашке (132%); зелёный перец чили — 109 мг в чашке (121%); папайя — 88 мг в чашке (98%); брокколи — 81,2 мг в чашке (90%). ананас — 78,9 мг в чашке (87%); киви — 74,7 мг в чашке (83%); брюссельская капуста — 48 мг в половине чашки (53%).

Эксперт подчёркивает, что эти продукты не только богаты витамином С, но и содержат другие ценные питательные вещества. Например, гуава и манго содержат антиоксиданты, брокколи обладает противовоспалительными свойствами, а в составе ананаса есть фермент бромелайн, улучшающий пищеварение.

