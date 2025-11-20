Врач назвал 10 продуктов, в которых витамина С больше, чем в апельсине

Широко известный как главный источник витамина С, апельсин на самом деле занимает далеко не первое место в рейтинге продуктов по содержанию этого важного нутриента. Врач Сохаиб Имтиаз составил список из 10 овощей, фруктов и ягод, которые превосходят цитрусовые по концентрации аскорбиновой кислоты.
Топ-10 продуктов-лидеров по содержанию витамина С:
- красный болгарский перец — 128 мг в одной чашке (142% суточной нормы);
- гуава — 125 мг в одном плоде (138%);
- манго — 122 мг в одном фрукте (135%);
- клубника — 119 мг в чашке (132%);
- зелёный перец чили — 109 мг в чашке (121%);
- папайя — 88 мг в чашке (98%);
- брокколи — 81,2 мг в чашке (90%).
- ананас — 78,9 мг в чашке (87%);
- киви — 74,7 мг в чашке (83%);
- брюссельская капуста — 48 мг в половине чашки (53%).
Эксперт подчёркивает, что эти продукты не только богаты витамином С, но и содержат другие ценные питательные вещества. Например, гуава и манго содержат антиоксиданты, брокколи обладает противовоспалительными свойствами, а в составе ананаса есть фермент бромелайн, улучшающий пищеварение.
