Полезнее мякоти: врач рассказал, кожуру каких четырёх фруктов нельзя выбрасывать

Она не уступает мякоти по питательности. Врач Сохаиб Имтиаз выделил четыре фрукта, чья кожура обладает уникальными полезными свойствами.

Яблочная кожура. По словам эксперта, в ней содержится больше антиоксидантов, чем в мякоти. Эти вещества помогают бороться с воспалениями и снижают риск хронических заболеваний. Также в ней сосредоточена основная часть пищевых волокон, важных для здоровья кишечника и контроля аппетита. Банановая кожура. Несмотря на непривычный вид, банановая кожура — кладезь питательных веществ. Она содержит около 40% суточной нормы калия, а также магний, железо и цинк. Триптофан и серотонин в её составе помогают регулировать настроение и улучшают качество сна. Лимонная цедра. В ней антиоксидантами даже больше, чем в соке или мякоти. Исследования показывают, что она способна подавлять рост бактерий в полости рта, предотвращая кариес, и потенциально снижает риск некоторых видов рака. Апельсиновые корки. Они содержат пребиотики, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике. Растворимая клетчатка пектин в её составе замедляет пищеварение и способствует регулярному стулу.

