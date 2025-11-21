Психолог объяснила, как животные помогают справляться со стрессом

Иногда питомцы лечат лучше любых таблеток. Психолог Юлия Юданова рассказала, что домашние питомцы положительно влияют на психоэмоциональное состояние человека.

«Животные помогают расслабиться, снять стресс. Они избавляют человека от одиночества и даже повышают ему самооценку, потому что любят безусловной любовью», — сказала Юданова.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что исследования, проведённые ещё в 70-х годах американскими психологами Аароном Беком и Аароном Катчером, показали: тактильный контакт с животными улучшает работу нервной системы и способствует более быстрому выздоровлению пациентов.

